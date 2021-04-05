Магнуссон о травме: Сезон для меня закончен

Хердур Магнуссон Фото: globallookpress.com
«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.
Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.
Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», — написал Магнуссон в своем Instagram.
Напомним, что Магнуссон травмировался в матче прошлого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).