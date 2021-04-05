Магнуссон о травме: Сезон для меня закончен

Защитник ЦСКАпрокомментировал свою травму ахиллова сухожилия. Из-за нее игрок не сможет продолжить сезон.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», — написал Магнуссон в своем Instagram.

Напомним, что Магнуссон травмировался в матче прошлого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).