ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Спартак»Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону
  • 17:34
    • Азар не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»
  • 16:49
    • «Милан» и Ибрагимович договорились о продлении контракта
  • 16:35
    • «Краснодар» ведет переговоры о продаже полузащитника в «Ренн»
  • 16:19
    • Галактионов претендует на пост наставника «Краснодара»
  • 16:07
    • У защитника ЦСКА выявлен разрыв ахиллова сухожилия
    Все новости спорта

    Магнуссон о травме: Сезон для меня закончен

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал свою травму ахиллова сухожилия. Из-за нее игрок не сможет продолжить сезон.

    Хердур Магнуссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хердур Магнуссон

    «В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

    Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

    Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», — написал Магнуссон в своем Instagram.

    Напомним, что Магнуссон травмировался в матче прошлого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Химки» огорчать лидеров чемпионата?
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли «Барселона» атаковать большими силами?
  • «Барселона» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Во второй домашней игре «Ак Барс» не уступит?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.65
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры