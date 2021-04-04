«Реал Сосьедад» — победитель розыгрыша Кубка Испании сезона-2019/20

в финале Кубка Испании-2019/20 обыгралсо счетом 1:0.

На 63-й минуте единственный мяч забил нападающий сан-себастьянцев Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти, назначенный за фол Иньиго Мартинеса.

Клуб из Сан-Себастьяна в третий раз в своей истории становится обладателем Кубка Испании, ранее они завоевывали этот трофей в 1909 году и в сезоне-1986/87. «Атлетик» в 15-й раз проигрывает в финалах Кубка Испании.

Отметим, «Атлетик» сыграет также в финале Кубка Испании сезона-2020/21 против «Барселоны». Матч пройдет 17 апреля.