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    «Реал Сосьедад» — победитель розыгрыша Кубка Испании сезона-2019/20

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    «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании-2019/20 обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

    «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»

    На 63-й минуте единственный мяч забил нападающий сан-себастьянцев Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти, назначенный за фол Иньиго Мартинеса.

    Клуб из Сан-Себастьяна в третий раз в своей истории становится обладателем Кубка Испании, ранее они завоевывали этот трофей в 1909 году и в сезоне-1986/87. «Атлетик» в 15-й раз проигрывает в финалах Кубка Испании.

    Отметим, «Атлетик» сыграет также в финале Кубка Испании сезона-2020/21 против «Барселоны». Матч пройдет 17 апреля.

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