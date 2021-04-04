Хазенхюттль: Такие матчи, как с «Бернли», это не совсем хорошо для сердца

Главный тренер «Саутгемптона»дал комментарий после победы в матче с «Бернли» (3:2).

«Для телевидения всегда хорошо, когда забивается пять голов в одном матче, но это не совсем хорошо для сердец тренеров.

Я очень рад, что мы смогли повернуть дело вспять в матче с командой, которая находится на одном уровне с нами. Когда они повели со счётом 2:0, они посчитали, что результат находится полностью в их власти, но мы оказывали на них постоянное давление.

Мы говорили с нашими футболистами о важности двух матчей, которые состоятся до полуфинала Кубка Англии и с их помощью мы хотим придать себе некоторую уверенность. Эти три встречи имеют колоссальное значение», — приводит слова австрийского специалиста BBC.