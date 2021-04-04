ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» на два очка отстает от зоны ЛЧ«Ливерпуль» вернулся и отправил сигнал «Реалу»
  • 16:51
    • «Сельта» на выезде была сильнее «Алавеса»
  • 16:04
    • «Саутгемптон» победил «Бернли», проигрывая 0:2
  • 12:52
    • Шалимов: Думаю, Гончаренко сейчас номер один в списке Галицкого
  • 12:30
    • СМИ: Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»
  • 11:12
    • «Краснодар» подтвердил отставку Мусаева
    Все новости спорта

    Хазенхюттль: Такие матчи, как с «Бернли», это не совсем хорошо для сердца

    Футбол АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль дал комментарий после победы в матче с «Бернли» (3:2).

    Ральф Хазенхюттль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральф Хазенхюттль

    «Для телевидения всегда хорошо, когда забивается пять голов в одном матче, но это не совсем хорошо для сердец тренеров.

    Я очень рад, что мы смогли повернуть дело вспять в матче с командой, которая находится на одном уровне с нами. Когда они повели со счётом 2:0, они посчитали, что результат находится полностью в их власти, но мы оказывали на них постоянное давление.

    Мы говорили с нашими футболистами о важности двух матчей, которые состоятся до полуфинала Кубка Англии и с их помощью мы хотим придать себе некоторую уверенность. Эти три встречи имеют колоссальное значение», — приводит слова австрийского специалиста BBC.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли серия крупных побед «Спартака» матчем с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вторую игру на своем льду ЦСКА проведет удачно?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли ЦСКА легкую победу в дебютном матче Олича?
  • «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фенербахче — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Дерби
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры