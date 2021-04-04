«Анже» — «Монпелье»: счет 1:1, обзор голов

В матче 31 тура Лиги 1расписали ничью со счетом 1:1.

Счет открыли гости усилиями Стефи Мавидиди. К 75 минуте хозяева восстановили равновесие — забил Стефан Бахокен.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Монпелье 1:1 Голы: 0:1 Стефи Мавидиди (47'), 1:1 Стефан Баокен (72') Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Венсан Мансо, Тома Мангани, Анжело Фюльжини, Пьеррик Капелле, Ибраим Амаду (Луа Дьони, 65'), Антонен Бобишон (Noah Fatar, 85'), Стефан Баокен Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Хилтон, Саломон Самбья, Николя Коцца (Михайло Ристич, 77'), Гаэтан Лаборде, Жордан Ферри, Жорис Шотар (Дамьен Ле Таллек, 77'), Стефи Мавидиди (Elye Wahi, 86'), Флоран Молле, Анди Делорт Предупреждения: Саломон Самбья (30'), Пьеррик Капелле (49')

«Анже» после этой игры имеет 41 очко и занимает 11 место. «Монпелье» с 45 очками идет на 8 позиции. Это девятая игра подряд для команды, в которой она не проигрывает.