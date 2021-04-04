ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» на два очка отстает от зоны ЛЧ«Ливерпуль» вернулся и отправил сигнал «Реалу»
  • 11:12
    • «Краснодар» подтвердил отставку Мусаева
  • 16:04
    • «Саутгемптон» победил «Бернли», проигрывая 0:2
  • 12:52
    • Шалимов: Думаю, Гончаренко сейчас номер один в списке Галицкого
  • 12:30
    • СМИ: Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»
  • 22:48
    • Мусаев: Сегодня был мой последний матч
    Все новости спорта

    «Анже» и «Монпелье» поделили очки

    «Анже» — «Монпелье»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Анже Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 31 тура Лиги 1 «Анже» и «Монпелье» расписали ничью со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет открыли гости усилиями Стефи Мавидиди. К 75 минуте хозяева восстановили равновесие — забил Стефан Бахокен.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Анже — Монпелье 1:1
    Голы: 0:1 Стефи Мавидиди (47'), 1:1 Стефан Баокен (72') Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Венсан Мансо, Тома Мангани, Анжело Фюльжини, Пьеррик Капелле, Ибраим Амаду (Луа Дьони, 65'), Антонен Бобишон (Noah Fatar, 85'), Стефан Баокен Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Хилтон, Саломон Самбья, Николя Коцца (Михайло Ристич, 77'), Гаэтан Лаборде, Жордан Ферри, Жорис Шотар (Дамьен Ле Таллек, 77'), Стефи Мавидиди (Elye Wahi, 86'), Флоран Молле, Анди Делорт Предупреждения: Саломон Самбья (30'), Пьеррик Капелле (49')

    «Анже» после этой игры имеет 41 очко и занимает 11 место. «Монпелье» с 45 очками идет на 8 позиции. Это девятая игра подряд для команды, в которой она не проигрывает.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли серия крупных побед «Спартака» матчем с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вторую игру на своем льду ЦСКА проведет удачно?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли ЦСКА легкую победу в дебютном матче Олича?
  • «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фенербахче — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры