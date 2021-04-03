Нагельсман: Если «Лейпциг» не обыграет «Баварию», то о чемпионстве можно забыть

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с, который состоится 3 апреля.

«Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершен, но о борьбе за чемпионство можно забыть. В целом "Бавария" невероятно хорошо справляется в таких матчах, они знают, как показать сопернику его границы. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов.

И без Левандовского "Бавария" приедет в Лейпциг с командой мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды — даже несмотря на то, что в лице Жерома Боатенга и Альфонсо Дэвиса будут отсутствовать два важных игрока обороны», — цитирует специалиста официальный сайт «Баварии».

«РБ Лейпциг» занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 57 очками в 26 матчах. «Бавария» лидирует с 61 очком в 26 встречах.