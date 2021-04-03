ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурад МусаевПоследний матч Мусаева? «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату»
  • 21:36
    • Гол Горецка принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
  • 21:20
    • «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер»
  • 21:10
    • Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
  • 20:59
    • «Динамо» забило четыре безответных мяча «Уфе»
  • 18:27
    • Гол Хвичи принес «Рубину» победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер»

    «Лестер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 30-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 58-й минуте Марез ворвался в штрафную «Лестера» и пробил, Шмейхель отразил удар. Через несколько секунд мяч достался Менди, который обработал мяч и в окружении соперников сумел нанести с нерабочей правой ноги удар в дальний угол по недосягаемой для голкипера траектории.

    А на 74-й минуте Де Брёйне выполнил передачу в штрафную на Габриэла Жезуса, тот покатил мяч Стерлингу.

    Рахим, казалось, затянул с решением, но смог найти момент для обратной передачи Жезусу, который ударом в касание из вратарской отправил мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Бенжамен Менди (58'), 0:2 Габриэл Жезус (74') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон (Рикарду Перейра, 71'), Айосе Перес, Вильфред Ндиди (Нампалис Менди, 83'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 72') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 88'), Фернандиньо, Рияд Марез (Ферран Торрес, 79'), Серхио Агуэро (Рахим Стерлинг, 63') Предупреждения: Вильфред Ндиди (32'), Эдерсон Мораес (73'), Фернандиньо (82'), Даниэль Амарти (87'), Родриго Эрнандес (90')

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 56 очками находится на 3-й строчке.

    В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лидс» (10 апреля), а «Лестер» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» (11 апреля).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» усугубит положение «Ливерпуля»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • Вторую игру на своем льду ЦСКА проведет удачно?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли ЦСКА легкую победу в дебютном матче Олича?
  • «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 18:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры