«Лестер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

На 58-й минуте Марез ворвался в штрафную «Лестера» и пробил, Шмейхель отразил удар. Через несколько секунд мяч достался Менди, который обработал мяч и в окружении соперников сумел нанести с нерабочей правой ноги удар в дальний угол по недосягаемой для голкипера траектории.

А на 74-й минуте Де Брёйне выполнил передачу в штрафную на Габриэла Жезуса, тот покатил мяч Стерлингу.

Рахим, казалось, затянул с решением, но смог найти момент для обратной передачи Жезусу, который ударом в касание из вратарской отправил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Бенжамен Менди (58'), 0:2 Габриэл Жезус (74') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон (Рикарду Перейра, 71'), Айосе Перес, Вильфред Ндиди (Нампалис Менди, 83'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 72') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 88'), Фернандиньо, Рияд Марез (Ферран Торрес, 79'), Серхио Агуэро (Рахим Стерлинг, 63') Предупреждения: Вильфред Ндиди (32'), Эдерсон Мораес (73'), Фернандиньо (82'), Даниэль Амарти (87'), Родриго Эрнандес (90')

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 56 очками находится на 3-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лидс» (10 апреля), а «Лестер» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» (11 апреля).