«Динамо» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы московскогов матче 24-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулев, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Масквичев, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Нжи.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.72, на успех «Уфы» — 6.30, на ничью — 3.84. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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