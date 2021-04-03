ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гжегож КрыховякРПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ротора», «Краснодар» крупно проиграл «Ахмату»
  • 18:27
    • Гол Хвичи принес «Рубину» победу над «Сочи»
  • 18:23
    • «Краснодар» пропустил пять мячей от «Ахмата»
  • 16:27
    • «Челси» впервые проиграл при Тухеле
  • 15:53
    • «Локомотив» одержал пятую победу подряд
  • 18:34
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Айнтрахту»
    Все новости спорта

    «Динамо» и «Уфа» назвали составы

    «Динамо» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» в матче 24-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулев, Захарян, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Масквичев, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Нжи.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

    Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.72, на успех «Уфы» — 6.30, на ничью — 3.84. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» разорвет оборону «Лестера»?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 18:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры