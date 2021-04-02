Жо: Поверьте, у Олича есть все, чтобы добиться успеха

Бывший нападающий ЦСКАотреагировал на назначение хорватского специалистаглавным тренером армейцев.

«Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист он был фантастический.

Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом.

Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу.

Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА — это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!» — заявил Жо в интервью «Евро-футболу».

После 23 туров РПЛ армейцы идут на пятом месте, набрав 40 очков.