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    Жо: Поверьте, у Олича есть все, чтобы добиться успеха

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    Бывший нападающий ЦСКА Жо отреагировал на назначение хорватского специалиста Ивицы Олича главным тренером армейцев.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист он был фантастический.

    Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом.

    Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу.

    Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА — это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!» — заявил Жо в интервью «Евро-футболу».

    После 23 туров РПЛ армейцы идут на пятом месте, набрав 40 очков.

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