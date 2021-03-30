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    УЕФА планирует утвердить изменения в формате Лиги чемпионов в апреле

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    УЕФА планирует утвердить изменения в формате Лиги чемпионов с сезона 2024/25 19 апреля, информирует The Athletic.

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    Изначально предполагалось, что изменения будут утверждены 31 марта на собрании исполнительного комитета, однако этого не произойдет из-за разногласий между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (ECA) по поводу принадлежности коммерческих прав.

    Согласно новому формату Лиги чемпионов, число участников самого престижного клубного турнира Европы может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить, вместо этого турнир будет играться по швейцарской системе.

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    • Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет минимум по 10 матчей, после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

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