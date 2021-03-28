«Лидс» и «Парма» будут просматривать Кучаева на чемпионате Европы

Полузащитник ЦСКА и сборной Россиипопал в сферу интересов итальянской «Пармы» и английского «Лидса». Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

«Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: "Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный". Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА.

Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.

Какие планы — ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это "Лидс" и Парма», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».