ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • 08:26
    • Рябинский: Думаю, это последний бой Поветкина
  • 08:16
    • Уайт нокаутировал Поветкина в бою-реванше
  • 08:52
    • «Лидс» и «Парма» будут просматривать Кучаева на чемпионате Европы
  • 08:40
    • Рублев разгромил Сандгрена во втором круге турнира в Майами
  • 22:26
    • Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду
    Все новости спорта

    «Лидс» и «Парма» будут просматривать Кучаева на чемпионате Европы

    Футбол ЦСКА Рубин РПЛ Футбол России Лидс АПЛ Футбол Англии Парма Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник ЦСКА и сборной России Константин Кучаев попал в сферу интересов итальянской «Пармы» и английского «Лидса». Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

    Константин Кучаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Кучаев

    «Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: "Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный". Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА.

    Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.

    Какие планы — ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это "Лидс" и Парма», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли сборная России выход в плей-офф молодежного Евро?
  • Россия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Италия одержать вторую победу в отборе?
  • Болгария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Алания» с «крылышками» начнут агрессивно?
  • «Алания» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Болгария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Алания — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Румыния — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры