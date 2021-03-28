Австрия — Фарерские острова. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Австрия»: Александр Шлагер, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Гернот Траунер, Штефан Ляйнер, Давид Алаба, Флориан Гриллич, Луис Шауб, Кристоф Баумгартнер, Марсель Забитцер, Саша Калайджич.

«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон, Хейни Ватнсдаль, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Гуннар Ватнхамар, Joan Simun Edmundsson, Мейнхард Ольсен.

Предыдущий матч соперников: «Фарерские острова» — «Австрия» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Австрия» со счетом 2:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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