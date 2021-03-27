Оздоев и Жемалетдинов сыграют со Словенией с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных России и Словении на матч второго тура квалификации ЧМ-2022.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

Запасные: Дюпин, Лунев, Кутепов, Караваев, Мостовой, Фомин, Соболев, Заболотный, Ал. Миранчук, Смольников, Жиров, Мухин.

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Станкович, Крмер, Йокич, Бохар, Вучкич, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.