Россия — Словения: счет матча 2:1, обзор голов

Встреча группы H, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1.
Подопечные Станислава Черчесова вышли вперед на 26-й минуте. Артем Дзюба в чужой штрафной головой сделал скидку на Далера Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, который технично пробил в левый нижний угол.
Спустя девять минут счет стал 2:0. Александр Головин нанес удар почти с линии штрафной, мяч попал в перекладину и отскочил к Дзюбе, который пробросил игровой снаряд себе на ход, ушел от опекуна и поразил цель.
Еще через минуту словенцы сократили отставание. Йосип Иличич здорово пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.
Во втором тайме у гостей было несколько моментов для того, чтобы отыграться, но они ими не воспользовались.
Под занавес встречи в составе сборной России дебютировал Максим Мухин, заменивший Жемалетдинова.
Для сборной России это вторая победа в двух матчах отбора. 30 марта команда Черчесова в гостях сыграет со Словакией.