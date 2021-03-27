Россия — Словения: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура отборочного турнира к ЧМ-2022.

Встреча группы H, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Станислава Черчесова вышли вперед на 26-й минуте. Артем Дзюба в чужой штрафной головой сделал скидку на Далера Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, который технично пробил в левый нижний угол.

Спустя девять минут счет стал 2:0. Александр Головин нанес удар почти с линии штрафной, мяч попал в перекладину и отскочил к Дзюбе, который пробросил игровой снаряд себе на ход, ушел от опекуна и поразил цель.

Еще через минуту словенцы сократили отставание. Йосип Иличич здорово пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме у гостей было несколько моментов для того, чтобы отыграться, но они ими не воспользовались.

Под занавес встречи в составе сборной России дебютировал Максим Мухин, заменивший Жемалетдинова.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Словения 2:1 Голы: 1:0 Артём Дзюба (26'), 2:0 Артём Дзюба (35'), 2:1 Йосип Иличич (36') Россия: Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Рифат Жемалетдинов (Максим Мухин, 8627'), Александр Головин (Алексей Миранчук, 4927'), Юрий Жирков (Вячеслав Караваев, 6827'), Далер Кузяев, Артём Дзюба (Антон Заболотный, 8627') Словения: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович (Нейц Скубич, 6127'), Яка Бийол (Амедей Ветрих, 6227'), Sandi Lovric (Лука Захович, 8627'), Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Андраж Шпорар (Харис Вучкич, 7527'), Миха Зайц (Дамьян Бохар, 7527') Предупреждения: Александр Головин (11'), Миха Мевля (13'), Фёдор Кудряшов (43'), Алексей Миранчук (77'), Лука Захович (89')

Для сборной России это вторая победа в двух матчах отбора. 30 марта команда Черчесова в гостях сыграет со Словакией.