Соболев: Мальта — очень хорошая команда. Игра была непростая, на самом деле

Нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над сборной Мальты со счетом 3:1 в матче 1 тура квалификации на ЧМ-2022.

«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой.

После перерыва Мальта включилась, стала больше прессинговать, держать мяч, забили хороший гол. 2:1 — уже не такой комфортный счет, поэтому стало немного тяжелее.

Перед выходом на поле Черчесов просто сказал: "Работай, борись", и все. На самом деле, не важно, что именно я забил. Хорошо, что забили третий гол, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, это первый матч. Надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать ее и побеждать во всех матчах», — приводит слова Соболева пресс-служба сборной России.