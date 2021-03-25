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    • Россия одолела Мальту в стартовом матче отбора на ЧМ-2022
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    Семенов: Не ожидали от Мальты такого футбола, очень тяжелая победа

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мальты ЧМ-2022
    Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал победу над командой Мальты (3:1) в отборе на ЧМ-2022.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Честно говоря, очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Очень организованная команда, хорошо готова тактически и технически. Мальта удивила, пришлось потратить немало сил.

    Что случилось в начале второго тайма? Тяжело что-то сказать. Может быть, хотели играть в свой футбол, но что-то не получилось, пропустили глупый гол, привезли сами себе. Из-за этого появились какие-то нервы. Потом игра выровнялась, хорошо, что довели ее до победы.

    Словения выиграла у Хорватии, неожиданный результат. Значит, следующая игра будет серьезной. Группа очень ровная, думаю, еще и Мальта потреплет нервы другим командам», — приводит слова Семенова пресс-служба РФС.

    Матч Россия — Словения состоится 27 марта в Сочи, начало — в 17:00 мск.

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