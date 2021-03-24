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    Испания обыграла Словению на старте молодежного ЧЕ, Италия сыграла вничью с Чехией

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Италии Футбол Италии Сборная Чехии Сборная Словении
    Молодежная сборная Испании победила команду Словении (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021.

    Сборная Испании
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    Сборная Испании

    Голы забили Хавьер Пуадо, Гонсало Вильяр и Хуан Миранда.

    Чемпионат Европы U21. Группа B
    Словения U21 — Испания U21 — 0:3 (0:0)
    Голы: Пуадо, 53 (0:1). Вильяр, 54 (0:2). Миранда, 89 (0:3)Словения U21: Векич, Колманич, Брекало, Рогель (Светлин, 88), Залетел, Жинич, Элшник (Прелец, 72), Гнезда Черин, Петрович, Матко, Целар (Медвед, 59)Испания U21: Фернандес, Авила, Кукурелья (Ману Гарсия, 58), Куэнка, Миранда, Гильямон, Диас (Бельтран, 83), Вильяр, Субименди (Монкайола, 59), Пуадо (Пино, 69), Руис (Гомес, 83)Предупреждения: Рогель, 22. Гнезда Черин, 25. Петрович, 27. Прелец, 81

    В параллельном матче сборные Италии и Чехии сыграли вничью — 1:1.

    В первом тайме Джанлука Скамакка вывел «адзурри» вперед, после перерыва чехи сравняли счет благодаря автоголу Джулио Маджоре.

    Итальянцы доигрывали матч вдевятером после удалений Сандро Тонали и Риккардо Маркиццы.

    Чемпионат Европы U21. Группа B
    Чехия U21 — Италия U21 — 1:1 (0:1)
    Голы: Скамакка, 31 (0:1). Маджоре, 75 — в свои ворота (1:1)Чехия U21: Едличка, Халуш, Витик, Голик (Гранечны, 49), Буха, Садилек, Лингр, Карабец (Дрхал, 78), Крейчи, Шулц, Шашинка (Яношек, 89)Италия U21: Карнесекки, Маркицца, Габбиа, Сала, Дзаппа (Белланова, 73), Дель Прато, Фраттези (Ровелла, 66), Тонали, Маджоре (Побега, 89), Кутроне (Распадори, 74), СкамаккаПредупреждения: Витик, 54. Дзаппа, 64. Маркицца, 74. Буха, 80. Дель Прато, 90. Яношек, 90+2Удаления: Тонали, 84. Маркицца, 90+4

    Испанцы с тремя очками вышли на первое место в группе В. У чехов и итальянцев по одному очку. Словенцы очков пока не имеют и занимают последнее, четвертое место.

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