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    Игнатьев: Сборной России нельзя недооценивать Мальту

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Мальты
    Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Как сейчас модно говорить — все научились играть в футбол. Команда Мальты не исключение, и их, конечно, нельзя недооценивать. При этом понятно, что у нас гораздо сильнее подбор футболистов. Если мотивация и желание добиться результата будет на высоте, то наша команда без проблем должна победить.

    В целом я бы отметил, что у нас очень удачный календарь. Мы начинаем с матча против Мальты, где в принципе можно проверить все игровые связи, поэксперементировать и добиться уверенной победы. И уже на позитиве начать подготовку к сложнейшим играм со Словенией и Словакией. Почему бы и не попробовать выпустить Дзюбу одновременно с Соболевым. Если в процессе игры станет понятно, что такая модель не работает, можно ввести коррективы. Поменять Соболева и перейти на игру с пятью полузащитниками. Тут особо проблем я не вижу.

    Где, если не с Мальтой попробовать такой дуэт? А вдруг он окажется фартовым и продуктивным? С другой стороны — это одноплановые игроки. В клубах их дополняют форварды с совершенно другими качествами — Азмун и Ларсон. Но у нас дефицит нападающих, способных действовать в оттяжке. Будем надеяться, что кто-то из молодежной сборной сможет усилить состав в ближайшее время», — сказал «Известиям» Игнатьев.

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