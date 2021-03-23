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    Источник: «Монако» готов продать Головина летом

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клуб по окончании текущего сезона, сообщает французский портал Buzz Sport.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Руководство «монегасков» рассматривает вариант с продажей 24-летнего россиянина ближайшим летом в случае, если поступит выгодное предложение по хавбеку.

    Одним из заинтересованных клубов называется «Севилья». Также за 24-летним Головиным следят ряд европейских команд.

    Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал семь ассистов.

    Его контракт действует до конца июня 2024-го.

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