Источник: «Монако» готов продать Головина летом

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Руководство «монегасков» рассматривает вариант с продажей 24-летнего россиянина ближайшим летом в случае, если поступит выгодное предложение по хавбеку.
Одним из заинтересованных клубов называется «Севилья». Также за 24-летним Головиным следят ряд европейских команд.
Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал семь ассистов.
Его контракт действует до конца июня 2024-го.