Черчесов: Все команды на линии старта. Первый барьер сборной России — Мальта

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча против команды Мальты в квалификации ЧМ-2022.

«Все команды, в том числе и мы, встали на линию старта, все в равных условиях. Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей.

Поэтому мы с первого дня сбора говорим о конкретных задачах, и наш первый барьер — Мальта, все мысли о ней. Другие игры будут позже.

Любой команде хочется начать с положительного результата, так же думает и Мальта. На уровне сборных простых матчей не бывает. Кто с этим лично сталкивался как тренер или игрок, тот может подтвердить.

Мы сделали все, что запланировали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что на сегодня является объективным обстоятельством», — сказал Черчесов ТАСС.

Игра России с Мальтой состоится 24 марта. Начало — в 22:45 по московскому времени.