Бэйл намерен вернуться в «Реал» после аренды в «Тоттенхэме»

Нападающий «Реала», выступающий на правах аренды за, рассказал о планах по продолжению карьеры.

«У меня еще год контракта с "Реалом". Я планирую вернуться в мадридский клуб, так как перешел в "Тоттенхэм", чтобы играть в футбол и набрать форму к чемпионату Европы.

План состоял в том, чтобы провести в "шпорах" только один сезон», — цитирует Бэйла инсайдер Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» арендовал валлийца до конца текущего сезона. 31-летний футболист провел за лондонцев 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Трансферная стоимость Бэйла оценивается в 20 миллионов евро.