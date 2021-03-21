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    • «Севилья» избежала поражения от «Вальядолида»
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    «Севилья» избежала поражения от «Вальядолида»

    «Вальядолид» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

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    «Севилья» смогла избежать поражения на выезде от «Вальядолида» (1:1) в матче 28 тура чемпионата Испании.

    Сусо
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    Фабиан Орельяна на 44 минуте с пенальти вывел «Пусела» вперед. «Севилья» смогла сравнять лишь на 4 добавленной минуте. Решающий гол забил Боно.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Севилья 1:0
    Голы: 1:0 Фабиан Орельяна (пенальти) (44'), 1:1 Яссин Буну (90') Вальядолид: Роберто, Джавад Эль-Амик, Сайди Джанко, Хоакин Фернандес, Лукас Оласа, Оскар Плано (Бруно Гонсалес, 8427'), Фабиан Орельяна (Кике Перес, 8427'), Рубен Алькарас (Мичел Эрреро, 7527'), Роке Меса (Феде Сан Эметерио, 7527'), Серхио Гвардиола, Шош-Зальман Вайссман (Кенан Кодро, 8427') Севилья: Яссин Буну, Карим Рекик (Люк де Йонг, 6727'), Жюль Кунде, Хесус Навас (Лукас Окампос, 4627'), Диего Карлос, Неманья Гудель (Иван Ракитич, 6727'), Жоан Жордан (Оскар Родригес, 7827'), Оливер Торрес (Маркос Акунья, 4627'), Сусо, Юссеф Эн-Несири, Алехандро Гомес Предупреждения: Роке Меса (52'), Лукас Оласа (53'), Фабиан Орельяна (65')

    «Севилья» остается на 4 позиции. Она на 10 очков опережает «Реал Сосьедад». «Вальядолид» упустил важные 3 очка и сейчас имеет лишь 4 очка форы в борьбе за выживание.

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