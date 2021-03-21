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    «Брайтон» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от зоны вылета

    «Брайтон» — «Ньюкасл»: счет 3:0, обзор голов

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    В рамках 29 тура АПЛ «Брайтон» обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:0. Это вторая победа команды подряд.

    Нил Мопе
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    Нил Мопе

    Счет был открыт в конце первого тайма Леандро Троссардом. Во втором тайме по голу забили Дэнни Уэлбек и Нил Мопе.

    Набрав 32 очка, «Брайтон» оторвался от зоны вылета на 6 пунктов. Сейчас «Чайки» занимают 16 место.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл 3:0
    Голы: 1:0 Леандро Троссард (45'), 2:0 Дэнни Уэлбек (51'), 3:0 Ниль Мопе (68') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Ив Биссума, Леандро Троссард (Алексис Мак Аллистер, 7927'), Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Якуб Модер (Дэви Проппер, 8927'), Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Анди Зачири, 8327') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамал Ласcеллс, Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден (Джеффри Хендрик, 4527'), Джозеф Уиллок (Jacob Murphy, 6227'), Жоэлинтон, Райан Фрейзер, Мигель Альмирон (Шон Лонгстафф, 7627') Предупреждение: Пол Дамметт (63')

    «Ньюкасл» снова не смог победить и увеличил свою безвыигрышную серию до 6 матчей. У «Сорок» 28 очков (17 место).

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