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    РФС отстранил арбитра, работавшего с VAR на матче «Химки» — «Ростов»

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    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении арбитра Ивана Сиденкова, который работал с VAR в матче «Химки» — «Ростов».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного. Иван Сиденков допустил ошибку? Да. Один эксперт выступил в его поддержку, но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

    Сиденков пропустит две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком. Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.

    К Лапочкину вопросов не было. Лично я твёрдо убежден, что вины Лапочкина в том эпизоде нет никакой. Он очень уверенно отработал матч.

    Информация о том, что "Ростов" может бойкотировать игру с "Ротором"? Это эмоциональная составляющая. Но я не слышал таких слов от руководства "Ростова". Никто не высказывал желания не ехать на матч с "Ротором", — цитирует Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

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