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    «Нижний Новгород» разгромил «Торпедо»

    «Нижний Новгород» — «Торпедо»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В рамках 31-го тура первенства ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле разгромил «Торпедо» 4:1.

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    У победителей по голу забили Александр Сапета (2 минута, с пенальти) и Момо Янсане (12), а Мухаммад Султонов оформил дубль (33 и 81).

    В составе московской команды точный удар нанес Егор Прошкин (39).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нижний Новгород — Торпедо 4:1
    Голы: 1:0 Александр Сапета (пенальти) (2'), 2:0 Momo Yansane (12'), 3:0 Мухаммад Султонов (33'), 3:1 Егор Прошкин (39'), 4:1 Мухаммад Султонов (80') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Кирилл Маляров, Иван Темников, Nikita Kakkoev (Михаил Гащенков, 8627'), Кирилл Гоцук, Aleksey Shumskikh, Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy (Павел Комолов, 3927'), Artem Popov (Сергей Зуйков, 7427'), Momo Yansane (Тимур Сулейманов, 7927'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 8027') Торпедо: Александр Довбня, Александр Каплиенко, Данила Козлов (Максим Шоркин, 4227'), Андрей Евдокимов, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко (Константин Кертанов, 5927'), Андрей Кравчук, Руслан Магаль (Артём Самсонов, 6827'), Егор Прошкин (Астемир Гордюшенко, 7927'), Денис Баланюк (Жига Шкофлек, 7027'), Амур Калмыков Предупреждения: Денис Баланюк (54'), Nikita Kakkoev (77'), Александр Сапета (90'), Амур Калмыков (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» занимает второе место (65 очков), а «Торпедо» — шестое (54 очка).

    В другом матче «Балтика» на выезде обыграла «Чайку» со счетом 1:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Чайка — Балтика 0:1
    Гол: 0:1 Алихан Шаваев (27') Чайка: Руслан Юнусов, Али Гаджибеков, Константин Савичев, Vladimir Khozin, Антон Пискунов (Aleksandar Migunov, 4627'), Артём Кулишев (Merab Garnovskiy, 7327'), Василий Алейников, Игорь Леонтьев (Viktor Morozov, 8527'), Dmitri Borodin (Дмитрий Карташов, 4627'), Иван Олейников, Алан Чочиев (Игорь Безденежных, 6227') Балтика: Евгений Латышонок, Константин Ковалев, Аслан Дудиев, Игорь Юрганов, Максим Тишкин, Juan Manuel Valencia (Максим Кузьмин, 6027'), Младен Кашчелан, Алихан Шаваев (Виктор Демьянов, 8727'), Sultan Dzhamilov (Иван Маклаков, 8427'), Miroslav Markovic (Михаил Маркин, 6127'), Ishkhan Geloyan Предупреждения: Dmitri Borodin (32'), Алихан Шаваев (61'), Артём Кулишев (66'), Максим Тишкин (69'), Sultan Dzhamilov (82'), Игорь Безденежных (84')

    «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице (55 очков), а «Чайка» — 14-е (40 очков).

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