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    «Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в матче с «Ростовом»

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    Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать судейство Кирилла Левникова в матче 23-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:4).

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    «Судейство, однозначно, плохое. Есть вопросы и по офсайду, и по первому голу, который забил "Ростов". Пас был сделан рукой.

    Будем писать жалобу, чтобы разбирались. Хочу, чтобы такого судейства не было, чтобы таких судей отстраняли в нашем футболе.

    Есть ли просвет в проблеме судейства в нашем футболе? Думаю, не ко мне вопрос. Нужно лучше судить, быть более объективными и, главное, последовательными.

    На (защитнике "Ротора" Соломоне) Кверквелии был такой же момент, нам дали пенальти, а тут засчитывают гол», — сказал он «Р-Спорту».

    По ходу сезона из-за судейских скандалов о возможном снятии с турнира заявляли в московском «Спартаке» и «Уфе».

    «Будем ли сниматься с турнира? Да нет, конечно, мы так делать не будем. Мы будем продолжать играть, уподобляться таким вещам не будем.

    Надежда всегда есть, мы верим в "Ротор". Будущее (тренера Александра) Хацкевича? Жизнь покажет.

    "Ростов" был недоволен судейством в матче с "Химками", а в этой игре к ним изначально симпатии. Потому что были слухи, что они не приедут, и так далее и тому подобное.

    Я надеюсь, что все не слепые, все это видели в начале игры, когда мы забили первый гол, нам засчитали офсайд, потом поставили пенальти в наши ворота, потом первый гол… Все всё видели», — добавил он.

    По мнению собеседника агентства, система видеопомощи арбитрам (VAR) не решает проблему.

    «Система VAR явно не помощник. Когда мы смотрим такие моменты, когда все видят, что не было офсайда, что была рука, но судья подходит смотрит и говорит, что ничего не было», — отметил гендиректор «Ротора».

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