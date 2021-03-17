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    Иванов: «Урал» поборется за победу со «Спартаком»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Не могу назвать отрыв от "Ротора" комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.

    И сделаем все, чтобы со "Спартаком" выступить как можно лучше. В этом сезоне "Урал" отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. "Спартак" есть "Спартак" — это как всегда хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу», — приводят слова Иванова «Известия».

    Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта.

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