Иванов: «Урал» поборется за победу со «Спартаком»

Президентвысказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против

«Не могу назвать отрыв от "Ротора" комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.

И сделаем все, чтобы со "Спартаком" выступить как можно лучше. В этом сезоне "Урал" отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. "Спартак" есть "Спартак" — это как всегда хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу», — приводят слова Иванова «Известия».

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта.