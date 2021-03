Пикфорд получил травму и пропустит отборочные матчи ЧМ-2022

Вратарь «Эвертона»из-за травмы не сыграет за сборную Англии в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Основной голкипер национальной команды получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Бернли».

Пикфорд был заменен в первом тайме, медицинское обследование выявило травму косой мышцы живота, сообщает клубная пресс-служба.

Футболист также пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити».

25 марта англичане примут на своем поле Сан-Марино, 28 марта отправятся в гости к Албании, а 31 марта проведут домашний матч против Польши.

🤕 | Jordan Pickford will miss @England's trio of #WCQ fixtures this month after sustaining an injury to his oblique abdominal muscle.