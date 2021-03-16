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    Флик: Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    В первом матче мюнхенский клуб в Риме разгромил итальянцев со счетом 4:1.

    «Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в бундеслиге. И наша задача — это продолжать в том же духе. Мы намерены выиграть у "Лацио" и ответный матч.

    Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.

    У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана — небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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