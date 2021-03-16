Бензема: В матче с «Аталантой» постараемся показать футбол топ-уровня

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
В первом матче мадридцы победили в Бергамо со счетом 1:0.
«Будем играть с желанием одержать победу в важном для каждого из нас матче. Это будет очень сложно, потому что нам противостоит непростой соперник.
Эдену Азару после перехода в "Реал" не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь.
Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен.
"Аталанта" — дисциплинированная команда, но мы должны придерживаться своей философии, играть быстро.
Мы выйдем на поле с мыслями о победе и постараемся показать футбол топ-уровня», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.