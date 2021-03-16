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    Бензема: В матче с «Аталантой» постараемся показать футбол топ-уровня

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    Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    В первом матче мадридцы победили в Бергамо со счетом 1:0.

    «Будем играть с желанием одержать победу в важном для каждого из нас матче. Это будет очень сложно, потому что нам противостоит непростой соперник.

    Эдену Азару после перехода в "Реал" не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь.

    Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен.

    "Аталанта" — дисциплинированная команда, но мы должны придерживаться своей философии, играть быстро.

    Мы выйдем на поле с мыслями о победе и постараемся показать футбол топ-уровня», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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