«Эйбар» — «Вильярреал»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

В составе победителей отличились Мой Гомес, Карлос Бакка и Альфонсо Педраса. Жерар Морено записал на свой счет две голевые передачи.

За «Эйбар» гол забил Серхи Энрик. Отметим, что перерд перерывом хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Эстебан Бургос.

«Вильярреал» заканчивал матч в меньшинстве — на 80-й минуте полузащитник Этьен Капу получил прямую красную карточку.

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Вильярреал 1:3 Голы: 0:1 Мойсес Гомес (1'), 0:2 Карлос Бакка (34'), 1:2 Серхи Энрич (57'), 1:3 Альфонсо Педраса (88') Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Алехандро Посо, 84'), Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Рафаэл Суареш, 35'), Анайц Арбилья, Папе Диоп, Эдуардо Экспозито (Серхио Альварес, 78'), Такаси Инуи (Серхи Энрич, 46'), Алейш Гарсия (Кевин Родригеш, 46'), Бриан Хиль, Энрике Гарсия Вильярреал: Серхио Асенхо, Рамиро Фунес Мори, Хуан Фойт, Первис Эступинан, Коста Хауме (Марио Гаспар, 65'), Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Этьен Капу, Херар Морено, Карлос Бакка (Самуэль Чуквезе, 65'), Мойсес Гомес (Альфонсо Педраса, 65') Предупреждения: Анайц Арбилья (51'), Бриан Хиль (56'), Альфонсо Педраса (70'), Серхио Асенхо (86') Удаление: Этьен Капу (80')

С 40 очками «Вильярреал» занимает 7-е место в Ла Лиге. «Эйбар» находится на 19-й строчке в таблице Примеры с 22 очками.