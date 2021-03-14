Червиченко: «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором»

Бывший владелец «Спартака»заявил, что «Ростов» может не сыграть с «Ротором» в 23-м туре чемпионата России.

В 22-м туре «Ростов» проиграл «Химкам» (0:1). В этом матче арбитр Сергей Лапочкин допустил несколько серьезных ошибок.

«Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Хачатурянц вместе с Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Лапочкин решил дать бой этому "хорошему" направлению и показать себя во всей красе.

Близко дружу с руководителями "Ростова". Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с "Ротором". Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках... Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят.

В прошлом году с помощью таких же негодяев "Ростов" отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около 10 очков. Не знаю, кто там бьется против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.

Какой смысл "Ростову" ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Полозе — в итоге украли у команды 3 очка.

Какой смысл играть? Знаю точно, что идет серьезное обсуждение того, чтобы в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьезнейшего решения по результатам этого матча», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».