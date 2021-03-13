«Вердер» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

Бременскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(1:3) в матче 25-го тура чемпионата Германии.

Голами в составе победителей отличились Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Две голевых передачи на свой счет записал Томас Мюллер.

Гол престижа за «Вердер» забил Никлас Фуллкруг.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Бавария 1:3 Голы: 0:1 Леон Горецка (22'), 0:2 Серж Гнабри (35'), 0:3 Роберт Левандовски (67'), 1:3 Niclas Fuellkrug (86') Вердер: Иржи Павленка, Никлас Мойсандер, Омер Топрак, Кристиан Гросс, Людвиг Аугустинсон (Eren Dinkci, 89'), Kevin Moehwald (Милош Велькович, 76'), Милот Рашица, Романо Шмид (Леонардо Биттенкорт, 63'), Теодор Гебре Селасси (Феликс Агу, 63'), Максимилиан Эггештайн (Niclas Fuellkrug, 63'), Джошуа Сарджент Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис (Буна Сарр, 84'), Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих (Марк Рока, 79'), Серж Гнабри (Лерой Зане, 79'), Леон Горецка, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 79'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 79') Предупреждение: Джошуа Сарджент (70')

В другом матче «Вольфсбург» на своем поле разгромил «Шальке», забив пять безответных мячей.

Голы забили Ваутер Вегорст, Боте Баку, Йосип Брекало, Максимилиан Филипп. Еще один мяч был записан как автогол на Шкодрана Мустафи.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Шальке 04 5:0 Голы: 1:0 Шкодран Мустафи (автогол) (32'), 2:0 Ваутер Вегорст (51'), 3:0 Боте Баку (58'), 4:0 Йосип Брекало (64'), 5:0 Максимилиан Филипп (79') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Кевин Мбабу, Боте Баку (Жоао Виктор, 72'), Джон Энтони Брукс, Марин Понграчич, Йосип Брекало (Даниэль Гинчек, 80'), Адмир Мехмеди (Максимилиан Филипп, 72'), Жозуа Гилявоги, Максимилиан Арнольд (Жером Руссийон, 72'), Янник Герардт, Ваутер Вегорст (Бартош Бялек, 84') Шальке 04: Фредерик Реннов, Шкодран Мустафи, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Суат Сердар, Виллиам, Зеад Колашинац, Kerim Calhanoglu (Matthew Hoppe, 72'), Бенито Раман (Бастиан Очипка, 72'), Амин Арит (Mikail Maden, 85'), Алессандро Шёпф (Бенжамен Стамбули, 63') Предупреждение: Виллиам (55')

Берлинский «Унион» дома переиграл «Кельн» (2:1), «Майнц» оказался сильнее «Фрайбурга» (1:0).