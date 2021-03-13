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    Парфенов: Концовка матча с ЦСКА вышла в нашем привычном жанре

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над московским ЦСКА (2:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом.

    Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс.

    Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли.

    Надо было просто сохранить результат», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

    Тульчане поднялись на 14-ю позицию, в активе «Арсенала» 17 баллов. Армейцы остались на второй строчке в таблице РПЛ, набрав 40 очков.

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