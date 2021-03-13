Парфенов: Концовка матча с ЦСКА вышла в нашем привычном жанре

Дмитрий Парфенов Фото: globallookpress.com
«Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом.
Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс.
Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли.
Надо было просто сохранить результат», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».
Тульчане поднялись на 14-ю позицию, в активе «Арсенала» 17 баллов. Армейцы остались на второй строчке в таблице РПЛ, набрав 40 очков.