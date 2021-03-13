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    Акинфеев займет ворота ЦСКА с первых минут

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    В матче 22 тура РПЛ «Арсенал» в Туле примет ЦСКА. Названы стартовые составы команд.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

    Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Карпов, Обляков, Тикнизян, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

    На сайте LiveSport.Ru есть прогноз на этот поединок.

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