Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА подведены итоги голосования по выбору лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе.

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

20-летний норвежец забил два гола в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2, первая игра — 2:2).

На звание лучшего игрока также претендовали хавбек «Порту» Сержиу Оливейра, полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь ПСЖ Кейлор Навас.