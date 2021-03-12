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    Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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    На официальном сайте УЕФА подведены итоги голосования по выбору лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

    20-летний норвежец забил два гола в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2, первая игра — 2:2).

    На звание лучшего игрока также претендовали хавбек «Порту» Сержиу Оливейра, полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь ПСЖ Кейлор Навас.

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