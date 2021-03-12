Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.
20-летний норвежец забил два гола в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2, первая игра — 2:2).
⚫️🟡 Эрлинг Холанн — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! 🥇— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 12, 2021
⚽️⚽️ 🆚 Севилья pic.twitter.com/6GR8du2vpe
На звание лучшего игрока также претендовали хавбек «Порту» Сержиу Оливейра, полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь ПСЖ Кейлор Навас.