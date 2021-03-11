Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА

опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.

Это произошло после того, как «Аякс» накануне в Амстердаме обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Теперь в активе Нидерландов 38,400 балла в таблице коэффициентов УЕФА, тогда как у России — 38,382. Напомним, что все российские клубы уже вылетели из нынешнего розыгрыша еврокубков.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира «Лига конференций», а четвертая команда — со второго квалификационного раунда.