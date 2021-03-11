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    Нагельсманн: Не будем зацикливаться, надо двигаться дальше

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    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после очередного поражения от «Ливерпуля» (0:2).

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    «Мы сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно в чемпионате и Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился лучше, но мы создали недостаточно моментов.

    Мои футболисты — такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке», — сказал Нагельсманн пресс-службе УЕФА.

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