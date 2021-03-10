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    Вилков объяснил, почему бессмысленно штрафовать за критику арбитров

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    Арбитр российской Премьер-лиги Михаил Вилков рассказал, почему нет смысла возвращать штрафы за критику судей.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «А какой смысл? Есть люди, которые готовы платить эти штрафы бесконечно. Были случаи, когда человек приходил и говорил: "Вот, возьмите с меня штраф, но я все равно скажу".

    Тут вопрос в другом. Комментировать и рассуждать о судействе должны люди, которые в нем разбираются, знают элементарные правила. А сейчас мы видим, что любой человек, который даже в футбол не играл, обсуждает судейство и иногда не стесняется в выражениях. Это то же самое, что в клубе должны работать люди, которые имеют или имели непосредственное отношение к игре. По крайней мере в большинстве своем.

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    • Поэтому штрафы — не панацея. Хочется, чтобы нас оценивали более профессионально. Даже те же комментаторы. Да, я знаю, что для них РФС проводит семинары, объясняет тонкости работы ВАР, рассказывает о новых трактовках тех или иных правил. Но иногда смотришь по телевизору матч и удивляешься, когда комментатор на ровном месте поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. И потом эту тему подхватывают другие журналисты, и образуется большой ком», — приводит слова Вилкова Sport24.

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