«Ливерпуль» — «Лейпциг»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Озан Кабак, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мане, Диогу Жота, Салах.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Адамс, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Кампль, Забитцер, Форсберг, Поульсен.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.59, на успех «Лейпцига» — 2.90, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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