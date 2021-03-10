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    Жота и Салах выйдут в атаке «Ливерпуля» против «Лейпцига»

    «Ливерпуль» — «Лейпциг»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Ливерпуля» и «РБ Лейпциг» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Озан Кабак, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мане, Диогу Жота, Салах.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Адамс, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Кампль, Забитцер, Форсберг, Поульсен.

    Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.59, на успех «Лейпцига» — 2.90, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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