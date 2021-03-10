В среду, 10 марта, «Ливерпуль» сыграет с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, начнется в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал комфортную победу со счетом 2:0 над «РБ Лейпциг» благодаря точным ударам Мохамеда Салаха и Садио Мане во втором тайме.

После того успеха «красные» провели четыре встречи в английской Премьер-лиге, но выиграли только у «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

При этом подопечные Юргена Клоппа дома проиграли «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). Их домашняя серия поражений в АПЛ насчитывает уже шесть матчей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Среди травмированных у «Ливерпуля» значатся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Озан Кабак, Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Куивин Келлехер и Роберто Фирмино.

«Лейпциг»

«РБ Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче, что вынуждает его забивать не менее двух мячей в ответной игре в Будапеште.

С результативностью, к слову, у «быков» все в порядке. В четырех сыгранных матчах после поражения от «красных» они забили сразу 11 мячей!

В Бундеслиге команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Герту» (3:0), менхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) и «Фрайбург» (3:0), сократив отставание от лидирующей «Баварии» до двух баллов.

Также «быки» вышли в полуфинал Кубка Германии, одержав победу над «Вольфсбургом» (2:0).

После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Вилли Орбан, Доминик Собослаи, Марсель Хальстенберг и Анхелиньо.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставка

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.75, тотал меньше 2,5 — 2.16.

Ни для кого не секрет, что «красные» находятся в упадке и рискуют остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Да, у них еще есть возможность выиграть еврокубок, но с такой игрой, которую они демонстрируют в АПЛ, это будет сложно сделать.

Полагаем, что «быки» будут активно атаковать и воспользуются проблемами мерсисайдцев в обороне хотя бы пару раз. При этом у «Ливерпуля» тоже будут возможности отличиться, например, в контратаках. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 2.20.

Интересной также выглядит ставка «тотал голов в первом тайме больше 1,5», которая принимается с коэффициентом за 2.48.