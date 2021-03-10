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    Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?

    «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.20) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лейпциг»
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    Фабиньо
    В среду, 10 марта, «Ливерпуль» сыграет с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, начнется в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал комфортную победу со счетом 2:0 над «РБ Лейпциг» благодаря точным ударам Мохамеда Салаха и Садио Мане во втором тайме.

    После того успеха «красные» провели четыре встречи в английской Премьер-лиге, но выиграли только у «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    При этом подопечные Юргена Клоппа дома проиграли «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). Их домашняя серия поражений в АПЛ насчитывает уже шесть матчей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Среди травмированных у «Ливерпуля» значатся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Озан Кабак, Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Куивин Келлехер и Роберто Фирмино.

    «Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче, что вынуждает его забивать не менее двух мячей в ответной игре в Будапеште.

    С результативностью, к слову, у «быков» все в порядке. В четырех сыгранных матчах после поражения от «красных» они забили сразу 11 мячей!

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    • В Бундеслиге команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Герту» (3:0), менхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) и «Фрайбург» (3:0), сократив отставание от лидирующей «Баварии» до двух баллов.

    Также «быки» вышли в полуфинал Кубка Германии, одержав победу над «Вольфсбургом» (2:0).

    После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Вилли Орбан, Доминик Собослаи, Марсель Хальстенберг и Анхелиньо.

    «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставка

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.75, тотал меньше 2,5 — 2.16.

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    Ни для кого не секрет, что «красные» находятся в упадке и рискуют остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Да, у них еще есть возможность выиграть еврокубок, но с такой игрой, которую они демонстрируют в АПЛ, это будет сложно сделать.

    Полагаем, что «быки» будут активно атаковать и воспользуются проблемами мерсисайдцев в обороне хотя бы пару раз. При этом у «Ливерпуля» тоже будут возможности отличиться, например, в контратаках. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 2.20.

    Интересной также выглядит ставка «тотал голов в первом тайме больше 1,5», которая принимается с коэффициентом за 2.48.

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