«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне выступает не так ярко, как в сезоне минувшем. Борьба за чемпионство в АПЛ уже проиграна, к тому же непонятны даже перспективы в состязании за первые четыре позиции.

В последнем своем матче команда Юргена Клоппа вновь оступилась, причем весьма звонко. Дома «Ливерпуль» минимально уступил «Фулхэму».

Сейчас мерсисайдцы в кризисе, и довольно заметном. 6 домашних поражений кряду — такая вот суровая реальность пока еще действующего чемпиона Англии.

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Результат первой встречи наверняка повлияет и на ход ответного поединка. Мерсисайдцы на выезде были сильнее «быков» (0:2).

«РБ Лейпциг»

Поражение в первой встрече больно ударило по амбициям немецкого клуба. Да, теперь пройти в четвертьфинал будет крайне непросто — после формально домашних 0:2.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» занимает 2 место, но отставание от лидера «Баварии» составляет лишь 2 очка. Впору побороться за титул! Быть может, именно по этой причине команда жертвует Лигой чемпионов?!

В минувшем туре Бундеслиги «быки» добыли очередную победу. На выезде был болезненно бит «Фрайбург» (0:3).

Правда, старая проблема со слабой реализацией голевых моментов никуда не делась. Статистика забитых мячей в чемпионате это ярко подтверждает — 46 точных выстрелов в 24 встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.41, на ничью за 3.55, а на «РБ Лейпциг» — за 2.90

Даже после уверенной победы в первой встрече мерсисайдцы не собираются остиживаться в обороне.

«РБ Лейпциг» в последних матчах заметно улучшил свои атакующие показатели, к тому же постарается обязательно забить в этот раз.

Победа в первой встрече даст англичанам неплохие дивиденды, но это не значит, что «Ливерпуль» не забьет в этом поединке. Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.65