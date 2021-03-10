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    «Ливерпуль» забьет после перерыва?

    «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1.65) на голы в Лиге чемпионов по футболу 10 марта 2021 года

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    Юрген Клопп
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.45
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в нынешнем сезоне выступает не так ярко, как в сезоне минувшем. Борьба за чемпионство в АПЛ уже проиграна, к тому же непонятны даже перспективы в состязании за первые четыре позиции.

    В последнем своем матче команда Юргена Клоппа вновь оступилась, причем весьма звонко. Дома «Ливерпуль» минимально уступил «Фулхэму».

    Сейчас мерсисайдцы в кризисе, и довольно заметном. 6 домашних поражений кряду — такая вот суровая реальность пока еще действующего чемпиона Англии.

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    Результат первой встречи наверняка повлияет и на ход ответного поединка. Мерсисайдцы на выезде были сильнее «быков» (0:2).

    «РБ Лейпциг»

    Поражение в первой встрече больно ударило по амбициям немецкого клуба. Да, теперь пройти в четвертьфинал будет крайне непросто — после формально домашних 0:2.

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    • В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» занимает 2 место, но отставание от лидера «Баварии» составляет лишь 2 очка. Впору побороться за титул! Быть может, именно по этой причине команда жертвует Лигой чемпионов?!

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    • В минувшем туре Бундеслиги «быки» добыли очередную победу. На выезде был болезненно бит «Фрайбург» (0:3).

    Правда, старая проблема со слабой реализацией голевых моментов никуда не делась. Статистика забитых мячей в чемпионате это ярко подтверждает — 46 точных выстрелов в 24 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.41, на ничью за 3.55, а на «РБ Лейпциг» — за 2.90

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    Даже после уверенной победы в первой встрече мерсисайдцы не собираются остиживаться в обороне.

    «РБ Лейпциг» в последних матчах заметно улучшил свои атакующие показатели, к тому же постарается обязательно забить в этот раз.

    Победа в первой встрече даст англичанам неплохие дивиденды, но это не значит, что «Ливерпуль» не забьет в этом поединке. Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.65

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