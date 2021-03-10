10 марта состоится ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Лейпцигом». Команды сыграют в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Начало встречи в 23:00 мск. Результат прошлой встречи 2:0 в пользу «Ливерпуля» «Ливерпуль» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпулю» сейчас непросто в связи с давлением в АПЛ. Там команда Юргена Клоппа с каждым туром опускается все ниже. В прошлом матче она потерпела поражение от «Фулхэма» 0:1, которое стало девятым в сезоне чемпионата Англии и шестым на домашнем поле.

К слову, «Ливерпуль» не выигрывает на своем поле уже 8 матчей подряд, а в шести последних поединках у него 4 поражения.

«Мерсисайдцы» проиграли 0:1 «Челси», 0:2 «Эвертону» и 1:3 «Лестеру». Тем не менее удалось хоть аутсайдера АПЛ обыграть — 2:0 с «Шеффилд Юнайтед».

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Не сыграют Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино и Жоэль Матип.

«Лейпциг»

«Лейпциг» подходит к этой игре с серий из четырех побед подряд. «Быки» одержали три победы в чемпионате и одну победу в Кубке Германии.

В Бундеслиге «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» 3:0, «Герту» 3:0 и победил 3:2 «Боруссию» М. В Кубке Германии была победа над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.

Отметим, что подопечные Юлиана Нагельсманна выиграли три выездных поединка подряд, не пропустив при этом ни разу.

В лазарете Конрад Лаймер, Вилли Орбан, Доминик Собослаи и Марсель Хальстенберг. Может не сыграть Анхелино.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставка

На стороне «Ливерпуля» не такой уж и большой перевес по коэффициентам — 2.37 против 2.90. При этом букмекеры почти на 100% уверенны, что «Мерсисайдцы» пройдут дальше — 1.10 против 7.90.

Судя по всему, в этот раз «Ливерпулю» не удастся сохранить свои ворота сухими. Конечно, Клопп сделал ротацию в прошлом матче, чтобы сосредоточиться на этой встрече. Тем не менее оборона от этого надежнее не станет.

У хозяев много потерь в задней линии, а «быкам» нужно забивать. «Ливерпуль» пропускал до перерыва в прошлых двух матчах. Ставим на то, что «Лейпциг» забьет в первом тайме за 2.07.

При таком раскладе голы должны быть в обоих таймах. На этот вариант можно поставить с коэффициентом 1.63.