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    «Лейпциг» постарается воспользоваться слабостью «Ливерпуля» в обороне

    «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.07) футбол, ЛЧ, 1/8 финала, 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лейпциг»
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    Юлиан Нагельсманн
    10 марта состоится ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Лейпцигом». Команды сыграют в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Начало встречи в 23:00 мск. Результат прошлой встречи 2:0 в пользу «Ливерпуля» «Ливерпуль» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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  • X
  • 3.85
  • 2
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпулю» сейчас непросто в связи с давлением в АПЛ. Там команда Юргена Клоппа с каждым туром опускается все ниже. В прошлом матче она потерпела поражение от «Фулхэма» 0:1, которое стало девятым в сезоне чемпионата Англии и шестым на домашнем поле.

    К слову, «Ливерпуль» не выигрывает на своем поле уже 8 матчей подряд, а в шести последних поединках у него 4 поражения.

    «Мерсисайдцы» проиграли 0:1 «Челси», 0:2 «Эвертону» и 1:3 «Лестеру». Тем не менее удалось хоть аутсайдера АПЛ обыграть — 2:0 с «Шеффилд Юнайтед».

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    Не сыграют Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино и Жоэль Матип.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» подходит к этой игре с серий из четырех побед подряд. «Быки» одержали три победы в чемпионате и одну победу в Кубке Германии.

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    В лазарете Конрад Лаймер, Вилли Орбан, Доминик Собослаи и Марсель Хальстенберг. Может не сыграть Анхелино.

    «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставка

    На стороне «Ливерпуля» не такой уж и большой перевес по коэффициентам — 2.37 против 2.90. При этом букмекеры почти на 100% уверенны, что «Мерсисайдцы» пройдут дальше — 1.10 против 7.90.

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    Судя по всему, в этот раз «Ливерпулю» не удастся сохранить свои ворота сухими. Конечно, Клопп сделал ротацию в прошлом матче, чтобы сосредоточиться на этой встрече. Тем не менее оборона от этого надежнее не станет.

    У хозяев много потерь в задней линии, а «быкам» нужно забивать. «Ливерпуль» пропускал до перерыва в прошлых двух матчах. Ставим на то, что «Лейпциг» забьет в первом тайме за 2.07.

    При таком раскладе голы должны быть в обоих таймах. На этот вариант можно поставить с коэффициентом 1.63.

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