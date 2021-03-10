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    «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

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    «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

    «Ювентус» — «Порту»
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    «Ювентус» — «Порту»

    Туринский коллектив во второй раз подряд вылетел из самого главного еврокубка уже на стадии 1/8-й финала турнира, сообщает Opta.

    «Бьянконери» обыграли в родных стенах «Порту», но победы со счетом 3:2 ОТ оказалось недостаточно для попадания в четвертьфинальную стадию состязания, так как они проиграли в гостях 1:2.

    Напомним, в прошлом сезоне «Старая синьора» вылетела от французского «Лиона». До этого было поражение от «Аякса», но тогда «Юве» хотя бы добрался до четвертьфинала ЛЧ.

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