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    Холанд: Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Ответная встреча с «Севильей» завершилась со счетом 2:2, Холанд оформил дубль, но дальше прошла немецкая команда, которая победила в первой игре на выезде — 3:2.

    «Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды.

    1:0 в нашу пользу после первого тайма — хороший результат, да и сам гол получился неплохим.

    Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки.

    Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам.

    Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа. Очень рад, что мы прошли дальше», — сказал игрок в интервью beIN.

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