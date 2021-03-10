Холанд: Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа

Нападающий дортмундской «Боруссии»прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответная встреча с «Севильей» завершилась со счетом 2:2, Холанд оформил дубль, но дальше прошла немецкая команда, которая победила в первой игре на выезде — 3:2.

«Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды.

1:0 в нашу пользу после первого тайма — хороший результат, да и сам гол получился неплохим.

Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки.

Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам.

Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа. Очень рад, что мы прошли дальше», — сказал игрок в интервью beIN.