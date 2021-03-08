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    «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», Бейл и Кейн оформили дубли

    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Моура обокрал соперника, Кейн ускорился к лицевой и прострелил на дальнюю, откуда пустые ворота расстрелял Гарет Бейл.

    В добавленное к первому тайму время счет сравнялся. Миливоевич подключился к атаке слева и здорово навесил на Бентеке, который ударом головой попал в дальнюю девятку ворот «Тоттенхэма».

    «Шпоры» вновь повели на 50-й минуте. Регилон навесил на дальнюю штангу, Кейн скинул во вратарскую «Кристал Пэласа», где всех опередил Бейл.

    Спустя две минуты Доэрти подключился справа и сыграл в центр на Кейна, который с ходу вонзил мяч в дальнюю девятку.

    А на 77-й минуте Сон выскочил на диагональ Ламелы и скинул мяч в сторону Кейна на пустые ворота гостей. Лучший форвард «Тоттенхэма» легко поразил цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Кристал Пэлас 4:1
    Голы: 1:0 Гарет Бэйл (25'), 1:1 Кристиан Бентеке (45'), 2:1 Гарет Бэйл (49'), 3:1 Гарри Кейн (52'), 4:1 Гарри Кейн (77') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Мусса Сиссоко, 70'), Гарет Бэйл (Эрик Ламела, 70'), Лукас Моура, Гарри Кейн (Винисиус, 80') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд (Джеффри Шлупп, 65'), Эберечи Эзе (Уилфрид Заха, 46'), Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Кристиан Бентеке (Жан-Филипп Матета, 74') Предупреждения: Джордан Айю (29'), Гари Кэхилл (35'), Жайро Ридевальд (47'), Мэтт Доэрти (90')

    «Тоттенхэм» поднялся на шестое место в таблице АПЛ, набрав 45 очков, «Кристал Пэлас» на тринадцатом с 34 очками.

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