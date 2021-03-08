«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 4:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Моура обокрал соперника, Кейн ускорился к лицевой и прострелил на дальнюю, откуда пустые ворота расстрелял Гарет Бейл.

В добавленное к первому тайму время счет сравнялся. Миливоевич подключился к атаке слева и здорово навесил на Бентеке, который ударом головой попал в дальнюю девятку ворот «Тоттенхэма».

«Шпоры» вновь повели на 50-й минуте. Регилон навесил на дальнюю штангу, Кейн скинул во вратарскую «Кристал Пэласа», где всех опередил Бейл.

Спустя две минуты Доэрти подключился справа и сыграл в центр на Кейна, который с ходу вонзил мяч в дальнюю девятку.

А на 77-й минуте Сон выскочил на диагональ Ламелы и скинул мяч в сторону Кейна на пустые ворота гостей. Лучший форвард «Тоттенхэма» легко поразил цель.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Кристал Пэлас 4:1 Голы: 1:0 Гарет Бэйл (25'), 1:1 Кристиан Бентеке (45'), 2:1 Гарет Бэйл (49'), 3:1 Гарри Кейн (52'), 4:1 Гарри Кейн (77') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Мусса Сиссоко, 70'), Гарет Бэйл (Эрик Ламела, 70'), Лукас Моура, Гарри Кейн (Винисиус, 80') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд (Джеффри Шлупп, 65'), Эберечи Эзе (Уилфрид Заха, 46'), Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Кристиан Бентеке (Жан-Филипп Матета, 74') Предупреждения: Джордан Айю (29'), Гари Кэхилл (35'), Жайро Ридевальд (47'), Мэтт Доэрти (90')

«Тоттенхэм» поднялся на шестое место в таблице АПЛ, набрав 45 очков, «Кристал Пэлас» на тринадцатом с 34 очками.