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    «Рома» минимально обыграла «Дженоа»

    «Рома» — «Дженоа»: счет 1:0, обзор гола

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    В 26 туре Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над «Дженоа» с минимальным результатом.

    Джанлука Манчини
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    Джанлука Манчини

    Единственный гол в матче на 24 минуте забил Джанлука Манчини. Его мяч принес «Роме» вторую победу подряд и 15 победу в сезоне.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Дженоа 1:0
    Гол: 1:0 Джанлука Манчини (24') Рома: Пау Лопес, Бриан Кристанте, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес (Карлес Перес, 74'), Бруно Перес (Леонардо Спинаццола, 86'), Амаду Диавара (Гонсало Вильяр, 60'), Стефан Эль-Шаарави (Генрих Мхитарян, 60'), Борха Майораль (Федерико Фасио, 86') Дженоа: Федерико Маркетти, Доменико Кришито, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Миха Зайц (Филиппо Мелегони, 78'), Паоло Гильоне (Франческо Кассата, 46'), Кевин Стротман (Gianluca Scamacca, 76'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Дестро, Марко Пьяца (Эльдор Шомуродов, 46') Предупреждения: Андреа Мазиелло (42'), Маттиа Дестро (45'), Кевин Стротман (64'), Джанлука Манчини (65'), Доменико Кришито (84')

    «Римляне» набрали 50 очков и занимают 4 место. «Дженоа» идет на 13 позиции с 27 баллами на счету.

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