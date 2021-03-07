«Ливерпуль» — «Фулхэм»: счет 0:1, обзор голов

потерпел очередное домашнее поражение в матче 27 тура АПЛ. На этот раз команда Юргена Клоппа уступила0:1.

Единственный гол в конце первого тайма забил Марио Лемина, который пробил в дальний нижний угол ворот Алисона.

Это шестое домашнее поражение для «Ливерпуля» в чемпионате подряд. Команда занимает 7 место, но может опуститься на 8 позицию, если «Тоттенхэм» выиграет свой матч.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Фулхэм 0:1 Гол: 0:1 Марио Лемина (45') Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс, Натаниел Филлипс, Неко Уильямс (Трент Александер-Арнольд, 77'), Жоржиньо Вейналдум (Садио Мане, 62'), Джеймс Милнер (Фабиньо, 77'), Наби Кейта, Мохамед Салах, Диогу Жота, Шердан Шакири Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Ола Эйна, Бобби Рид, Марио Лемина, Адемола Лукман (Энтони Робинсон, 83'), Харрисон Рид, Иван Кавалейру (Александр Митрович, 85'), Джош Майя (Рубен Лофтус-Чик, 67') Предупреждения: Кенни Тете (38'), Диогу Жота (42'), Марио Лемина (47'), Наби Кейта (90'), Александр Митрович (90')

«Фулхэм» находится в активной фазе борьбы за выживание. «Коттеджеры» набрали 26 очков и сравнялись с «Брайтоном», который имеет то же количество баллов.