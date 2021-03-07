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    «Лестер» вырвал победу у «Брайтона»

    «Брайтон» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле уступил «Лестеру» со счетом 1:2.

    «Лестер»
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    «Лестер»

    В составе победителей отличились Келечи Ихеаначо и Даниэль Амарти.

    За хозяев поля забил Адам Лаллана.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер 1:2
    Голы: 1:0 Адам Лаллана (10'), 1:1 Келечи Ихеаначо (62'), 1:2 Даниэль Амарти (87') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Ив Биссума (Алиреза Джаханбакш, 90'), Алексис Мак Аллистер (Стивен Альсате, 68'), Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Ниль Мопе (Дэнни Уэлбек, 79') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Юри Тилеманс, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Sidnei Tavares (Марк Олбрайтон, 72'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Хамза Чодури, 90') Предупреждение: Юри Тилеманс (76')

    «Лестер» после этой победы вышел на второе место в таблице АПЛ с отставанием в 12 очков от «Манчестер Сити». «Брайтон» расположился на 16-й строчке.

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