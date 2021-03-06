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    Гол Негредо принес «Кадису» победу над «Эйбаром»

    «Кадис» — «Эйбар»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Кадис» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» — 1:0.

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    Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий хозяев Альваро Негредо.

    Отметим, что гости имели шанс отыграться, но голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович не реализовал пенальти на 57-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Эйбар 1:0
    Гол: 1:0 Альваро Негредо (40') Кадис: Херемиас Ледесма, Marcos Mauro, Кала Хуан, Исаак Карселен (Хайро, 80'), Альфонсо Эспино, Йенс Йонссон (Хон Андер, 74'), Хосе Мари (Fali, 74'), Сальва Санчес (Альберто Переа, 63'), Алекс Фернандес, Альваро Негредо (Энтони Лосано, 74'), Рубен Собрино Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Папе Диоп (Ресио Хосе, 80'), Эдуардо Экспозито (Алейш Гарсия, 68'), Педро Леон (Кевин Родригеш, 68'), Бриан Хиль, Серхи Энрич, Энрике Гарсия (Йосинори Муто, 79') Предупреждения: Серхи Энрич (17'), Хосе Анхель (34'), Хосе Мари (51'), Хайро (90')

    «Кадис» поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков. «Эйбар» занимает 18-е место, имея в активе 22 очка.

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