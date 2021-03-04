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    Влашич включен в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

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    Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами пяти лучших лиг Европы.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    Первое место в списке занял форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес, стоимость которого оценивается в 36 миллионов евро.

    Вторым стал его партнер по команде камерунский вратарь Андре Онана.

    Замкнул тройку сильнейших полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 30 миллионов евро

    Топ-10 самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы:

    1. Давид Нерес (36 млн евро, «Аякс», хавбек);
    2. Андре Онана (36 млн евро, «Аякс», вратарь);
    3. Никола Влашич (30 млн евро, ЦСКА, хавбек);
    4. Себастьян Алле (30 млн евро, «Аякс», форвард);
    5. Хесус Корона (30 млн евро, «Порту», хавбек);
    6. Алекс Гримальдо (28 млн евро, «Бенфика», защитник);
    7. Габриэл Верон (25 млн евро, «Палмейрас», форвард);
    8. Дарвин Нуньес (25 млн евро, «Бенфика», форвард);
    9. Антони (25 млн евро, «Аякс», хавбек);
    10. Дониэлл Мален (25 млн евро, ПСВ, форвард).

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