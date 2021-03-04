Влашич включен в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами пяти лучших лиг Европы.

Первое место в списке занял форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес, стоимость которого оценивается в 36 миллионов евро.

Вторым стал его партнер по команде камерунский вратарь Андре Онана.

Замкнул тройку сильнейших полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 30 миллионов евро

Топ-10 самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы:

1. Давид Нерес (36 млн евро, «Аякс», хавбек);

2. Андре Онана (36 млн евро, «Аякс», вратарь);

3. Никола Влашич (30 млн евро, ЦСКА, хавбек);

4. Себастьян Алле (30 млн евро, «Аякс», форвард);

5. Хесус Корона (30 млн евро, «Порту», хавбек);

6. Алекс Гримальдо (28 млн евро, «Бенфика», защитник);

7. Габриэл Верон (25 млн евро, «Палмейрас», форвард);

8. Дарвин Нуньес (25 млн евро, «Бенфика», форвард);

9. Антони (25 млн евро, «Аякс», хавбек);

10. Дониэлл Мален (25 млн евро, ПСВ, форвард).