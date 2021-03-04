Влашич включен в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

Первое место в списке занял форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес, стоимость которого оценивается в 36 миллионов евро.
Вторым стал его партнер по команде камерунский вратарь Андре Онана.
Замкнул тройку сильнейших полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 30 миллионов евро
Топ-10 самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы:
1. Давид Нерес (36 млн евро, «Аякс», хавбек);
2. Андре Онана (36 млн евро, «Аякс», вратарь);
3. Никола Влашич (30 млн евро, ЦСКА, хавбек);
4. Себастьян Алле (30 млн евро, «Аякс», форвард);
5. Хесус Корона (30 млн евро, «Порту», хавбек);
6. Алекс Гримальдо (28 млн евро, «Бенфика», защитник);
7. Габриэл Верон (25 млн евро, «Палмейрас», форвард);
8. Дарвин Нуньес (25 млн евро, «Бенфика», форвард);
9. Антони (25 млн евро, «Аякс», хавбек);
10. Дониэлл Мален (25 млн евро, ПСВ, форвард).